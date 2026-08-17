Juan Pablo Valdés acompañó al pueblo de Yapeyú en el tradicional Festival del Libertador
El gobernador de Corrientes asistió, junto a autoridades provinciales y municipales y al jefe comunal de Yapeyú, al tradicional Festival del Libertador, que tuvo como momento central la entonación del Himno Nacional Argentino a la medianoche, en conmemoración del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Minutos antes de las 15 de este lunes será el acto central.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este domingo del Festival del Libertador 2026, en la localidad de Yapeyú, donde se conmemoró un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Lo acompañó el intendente local, Ramón Barrios.
Uno de los momentos centrales llegó a la medianoche, cuando la Banda Vuelta de Obligado, del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, entonó el Himno Nacional Argentino en homenaje al Libertador. La banda interpretó además la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de Malvinas.
Durante el acto, Valdés destacó la emoción y el orgullo de los presentes y remarcó el legado que San Martín dejó a los correntinos. "Un día como hoy le tocó partir a San Martín y nos dejó un legado realmente hermoso", expresó el gobernador, y agregó que el Libertador "nos demostró que los correntinos podemos soñar, y soñar en grande". Según señaló, San Martín enseñó que "el camino nunca es fácil, que nunca es sencillo", pero también que "los correntinos nunca nos rendimos".
Por su parte, el intendente Barrios agradeció la presencia de jóvenes, docentes, vecinos y visitantes, y subrayó el valor de compartir esta fecha en la tierra natal del Libertador. "Es una fecha en la que pasa a la inmortalidad uno de los hombres más grandes que ha dado la Argentina al mundo, hijo directo de este suelo bendito que es Yapeyú", afirmó. Finalmente, invitó a valorar la historia y el legado de San Martín, y a vivir la jornada "como verdaderos argentinos y, más que nada, como verdaderos correntinos".
A las 14.00 de este lunes será la recepción de autoridades, para dar lugar al inicio de la ceremonia y revista de tropas para el homenaje central a las 14.45.
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