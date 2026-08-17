El gobernador participó de la tradicional cabalgata patriótica hacia Yapeyú
El primer mandatario acompañó el recorrido que rinde homenaje al General San Martín, llevando en alto sus valores de libertad y patriotismo.
El gobernador, Juan Pablo Valdés, participó de la cabalgata patriótica que unió las localidades de Tapebicuá y Yapeyú, en el marco de los actos por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
La actividad, que este año cumplió 58 ediciones, es una de las tradiciones más arraigadas de la región y convoca cada año a agrupaciones gauchas y familias enteras que acompañan el recorrido a caballo.
A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó el significado del evento como homenaje al Libertador y a los valores que representa. "Un verdadero orgullo acompañar esta tradición de 58 años que rinde homenaje al General San Martín, llevando en alto sus valores de libertad y patriotismo", expresó
Valdés, quien remarcó la vigencia del legado sanmartiniano y su transmisión de generación en generación en la provincia.
La cabalgata se enmarca en la agenda de festejos que Corrientes despliega cada año en Yapeyú, cuna natal de San Martín, donde las autoridades provinciales participan también de la vigilia y de los actos centrales por la fecha conmemorativa.
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