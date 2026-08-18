EDICTO "ALEGRE DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15661/26"

El Juzgado Civil, Comercial
y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO
ZAMUDIO, ubicado en calles Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la
ciudad de Monte Caseros, correo
electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427904, en las actuaciones "ALEGRE DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE
MXP 15661/26", cita y emplaza a
herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. DOMINGA DEL CARMEN ALEGRE DNI N° 17.905.867, para que dentro del plazo de treinta
(30) días, se
presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título
que invocan, en la causa: " ALEGRE
DOMINGA DEL CARMEN S/ SUCESORIO. EXPTE MXP 15661/26” en trámite por
ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 3553 de fecha 06 de agosto de 2026, la cual
en su parte pertinente, dice: Publíquense los edictos pertinentes, conforme
art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la
última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan… Fdo Dr NAOMI ROSA VALLEJOS. Abogada- Secretaria
Juzgado Civil, Com. y Lab. Monte Caseros (Ctes.). DR. VICENTE HUMBERTO BRITES
Juez en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes). Juez Subrogante”
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Monte Caseros , 13 de agosto de 2026
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 08 - 13
Hora: 10:48:26
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