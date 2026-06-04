En Bella Vista, el gobernador Valdés ratificó el compromiso de invertir en obras estratégicas
En la oportunidad, el mandatario adelantó que, desde la Provincia, se ha avanzado con los recursos necesarios para iniciar la primera etapa de la colectora de la Ruta provincial 27. Además, destacó el avance de gestiones en pos de la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo.
En una jornada festiva, el gobernador Juan Pablo Valdés acompañó a la comunidad de Bella Vista en el acto central por el 201° aniversario de la localidad. Allí, junto a la intendente Noelia Bazzi, ratificó el respaldo provincial al desarrollo local, señalando que el orden económico permite "invertir en obras de infraestructuras estratégicas".
En ese sentido, el mandatario destacó el avance de recursos para la primera etapa de la colectora de la Ruta Provincial Nº 27, calificándola como "una obra clave para la producción pero también para la seguridad de los vecinos". Además, anunció gestiones para la conexión fluvial y el sistema de balsas con Villa Ocampo, Santa Fe, asegurando que la ciudad tiene las condiciones para consolidarse como un polo regional de desarrollo.
Para apuntalar este crecimiento, hizo hincapié en el capital humano y la necesidad de articular la formación con el empleo. "La educación y el trabajo son los grandes ordenadores de nuestra comunidad", afirmó Valdés, al tiempo que defendió el rol de la educación pública como "herramienta para generar verdaderas oportunidades de progreso para nuestros jóvenes".
En tanto, instó a tender puentes entre los Institutos de Formación y las Escuelas, con el sector productivo, ya que, consideró que “ahí reside el progreso de las familias correntinas”.
A su vez, el gobernador transmitió un mensaje de cercanía y acompañamiento continuo a la comunidad. También elogio el espíritu de superación de los vecinos, asegurando que el futuro "lo vamos a seguir construyendo juntos, con amor y humildad, y sobre todo estando siempre cerca".
Visión productiva
La intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, valoró las políticas provinciales ante los desafíos de la economía actual.
Durante su discurso, celebró “la visión productiva e industrial que impulsa el Gobierno de la Provincia", señalando que esta perspectiva es la que reconoce el valor estratégico de la inversión y el empleo como verdaderos motores de la región.
Asimismo, la jefa comunal remarcó que el fortalecimiento de la infraestructura y la promoción de inversiones son herramientas fundamentales para sostener el entramado social. Al cerrar su intervención, Bazzi expresó su agradecimiento al Gobierno provincial y al gobernador Juan Pablo Valdés "por el acompañamiento permanente a nuestra ciudad y por la decisión de trabajar junto a los municipios para impulsar obras".
Las actividades por el aniversario de Bella Vista dieron inicio con la llegada del gobernador Juan Pablo Valdés y el saludo protocolar en el edificio municipal, tras lo cual se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y ofrenda floral a la madre patria y al busto del Brigadier General Pedro Ferré en la plaza central.
Cabe señalar que luego del acto formal, se llevaron adelante representaciones alusivas al aniversario de la ciudad, por parte de institutos educativos, y se presentaron números artísticos.
Entre los presentes en el acto estuvieron el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, el senador provincial, Gustavo Valdés, demás legisladores, funcionarios provinciales y municipales e intendente de distintas localidades.
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