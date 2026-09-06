Valdés encabezó la apertura del 4° Congreso Ecoturístico del Litoral
El encuentro que contó con 1.300 inscriptos, reúne durante este jueves y viernes a especialistas, funcionarios y referentes del sector para abordar el turismo de naturaleza, la conservación y el desarrollo sostenible.
Con más de 1.300 participantes, comenzó este jueves en el Salón Gran Paraná de la ciudad de Corrientes el 4° Congreso Ecoturístico del Litoral, bajo el lema “Turismo Regenera”. La propuesta reúne a referentes nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y debatir sobre conservación, turismo de naturaleza y desarrollo sustentable.
La agenda técnica aborda ejes centrales como el derecho ambiental, el turismo de naturaleza y las estrategias de valorización cultural. La propuesta extiende sus actividades hacia el Parque Camba Cuá con la Feria Ecoturística. La jornada incluye además talleres prácticos, rondas de negocios para prestadores del sector y la entrega de reconocimientos.
Durante la apertura, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó la transformación de los Esteros del Iberá y el impacto que tuvo el desarrollo del turismo de naturaleza en las comunidades. En este sentido, señaló que la conservación permitió convertir al humedal en un motor económico para la región y contribuir a romper con la estacionalidad turística.
Asimismo, Valdés puso en valor la continuidad de las políticas públicas vinculadas al Iberá y el trabajo desarrollado durante casi una década por el Comité Iberá. Remarcó que este proceso generó nuevas oportunidades laborales y comerciales, especialmente para las localidades cercanas a los portales de acceso al parque.
De cara a los próximos años, el mandatario planteó el desafío de fortalecer la promoción internacional de Corrientes y posicionar al Iberá en los mercados globales. “Tenemos que trabajar para que Corrientes sea la capital del turismo natural de toda la región del Litoral”, afirmó.
Por su parte, el coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta, resaltó el valor ambiental del humedal y el compromiso institucional para sostener las políticas de conservación. “Iberá es reconocido por sus funciones ecosistémicas importantísimas y el aporte que hace Corrientes para mitigar el cambio climático”, sostuvo, y destacó la articulación entre el sector público y las universidades para impulsar el desarrollo local.
En tanto, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la convocatoria alcanzada por esta edición y consideró que la participación récord refleja el posicionamiento de Corrientes como referente del ecoturismo. “Esto habla de las expectativas que genera Corrientes como faro del ecoturismo a nivel nacional e internacional”, afirmó.
En la oportunidad también estuvieron presentes, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, ministros y funcionarios del gabinete provincial, legisladores, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste, directores de turismo, intendentes, referentes de cámaras, asociaciones y prestadores turísticos.
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