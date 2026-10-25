EDICTO “ROMERO JULIO RUBEN S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.848/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “ROMERO JULIO RUBEN S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.848/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del Sr. JULIO RUBEN ROMERO D.N.I. N° 14.238.647, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ROMERO JULIO RUBEN S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.848/26, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 4911 de fecha 09 de Octubre de 2026; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. JULIO RUBEN ROMERO, DNI N° 14.238.647 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCyC, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan…” FDO. DR. VICENTE HUMBERTO BRITES. JUEZ SUBROGANTE CIVIL COMERCIAL Y LABORAL MONTE CASEROS (CTES.), DRA. NAOMI ROSA VALLEJOS- SECRETARIA. -
Monte Caseros Ctes, 20 de Octubre del 2026
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