Valdés ratificó su respaldo al campo con anuncios de financiamiento
El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este sábado el acto inaugural de la 90° Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria de la Sociedad Rural de Corrientes, en el predio ferial ubicado en la localidad de Riachuelo. En la oportunidad, el mandatario ratificó el constante acompañamiento de la Provincia al sector y anunció un conjunto de medidas para impulsar su crecimiento, que abarcan líneas de financiamiento a tasas subsidiadas.
Al iniciar su discurso, Valdés puso de relieve el valor del trabajo cotidiano de los productores y sus familias como motor indispensable de la identidad correntina, remarcando que "el campo tiene que alejarse de las retenciones, tiene que seguir produciendo y tener un mejor perfil competitivo para hacer lo mejor que sabe hacer, que es producir y sostener a la Argentina". En esa línea, sostuvo que la política productiva provincial apunta a generar valor agregado para multiplicar las oportunidades laborales de las futuras generaciones.
En respuesta a las demandas del sector, el mandatario confirmó el lanzamiento, a través del Banco de Corrientes y el Ministerio de Producción, de una línea de crédito con tasas bonificadas destinada a capital de trabajo, retención de vientres e inversiones en infraestructura y riego. El objetivo central, según precisó, es que los productores logren terminar el ganado en suelo provincial, optimizando la rentabilidad y consolidando a Corrientes como una potencia ganadera.
Asimismo, adelantó que el Ministerio de Producción llevará adelante un plan experimental de más de 1.000 hectáreas en distintos puntos del territorio para optimizar la siembra, evaluar rindes de semillas y generar forraje de calidad. Esta iniciativa busca abastecer los sistemas de engorde a corral (feedlot) y alcanzar la meta de abastecer y potenciar los frigoríficos locales.
Respecto a la infraestructura vial, Valdés explicó que junto a Vialidad Provincial se desarrollan pruebas “con polímeros especiales para mejorar la durabilidad de los caminos rurales”, a la par que se ejecutan obras de canalización y drenaje para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.
Finalmente, en materia de seguridad, detalló que se articuló un trabajo integral con la Policía de Corrientes, los intendentes y la Justicia, destacando que "hemos cambiado la asociación principal incluyendo a las carnicerías dentro de las denuncias por abigeato, por asociación ilícita, junto a los que faenan y los que comercializan", al tiempo que subrayó la labor conjunta con los municipios para que "los controles bromatológicos también sean más estrictos".
A su turno, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe sostuvo que "los modelos de alianzas público-privadas son necesarios para generar valor e impulsar la economía", remarcando que el campo moderno hoy requiere tecnología, laboratorios, conectividad y software de precisión. “No es el campo o la industria, es el campo y la industria", resumió.
El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino valoró la predisposición al diálogo institucional del Gobierno correntino. Agradeció la receptividad permanente de Valdés, afirmando que "cuando uno tiene la posibilidad de intercambiar ideas con las personas que les toca llevar adelante los destinos de la Nación o de las provincias, les puedo asegurar que tener buen trato y generar ese ida y vuelta constructivo no es entregar ninguna idea ni ningún valor del campo", y concluyó reconociendo que "con el gobernador Valdés siempre hemos tenido una respuesta".
Impacto productivo y articulación territorial
El ministro de Producción provincial, Walter Chávez, profundizó en los alcances de los anuncios gubernamentales y remarcó la importancia de consolidar el ciclo ganadero completo dentro de la provincia. El funcionario explicó que las medidas crediticias y el programa agrícola de maíz permitirán dar un salto cualitativo hacia el agregado de valor en origen, manifestando que "teniendo en cuenta que producimos más de un millón de terneros al año, es fundamental la necesidad de engordarlos, terminarlos en la provincia y finalmente poder faenarlos".
Asimismo, ratificó que la impronta de su cartera es sostener un trabajo cercano y permanente junto a las entidades intermedias y todas las cadenas de valor del territorio correntino.
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