EDICTO “AGUIRRE JUN GERONIMO Y GIMENEZ MARTINA S/ SUCESORIO". Expte Nº C01 8641//95

El juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia a cargo del Dr. Vicente Humberto Brites, ubicado en calle Vicente Mendieta N° 805 de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivilcom-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427915, en las actuaciones “AGUIRRE JUN GERONIMO Y GIMENEZ MARTINA S/ SUCESORIO". Expte Nº C01 8641//95, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. AGUIRRE JUAN GERONIMO, M.I. N° 01.712.772 y la Sra. GIMENEZ MARTINA, M.I N° 04.819.384, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "AGUIRRE JUAN GERONIMO Y GIMENEZ MARTINA S/ SUCESORIO". Expte Nº C01 8641/95, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 2165 Monte Caseros, 28 de abril de 2026.-, la cual, en su parte pertinente, dice: (…) 4) Estando acreditado el fallecimiento de Don JUAN GERONIMO AGUIRRE, M.I. N° 01.712.772 y Doña MARTINA GIMENEZ, M.I. N° 04.819.384 con actas de defunciones, DECLÁRASE ABIERTO el JUICIO SUCESORIO AB INTESTATO de JUAN GERONIMO AGUIRRE, M.I. N° 01.712.772 y Doña MARTINA GIMENEZ, M.I. N° 04.819.384.-(…)-6) atento a ello PUBLÍQUENSE EDICTOS citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, por el término de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de amplia circulación local en el lugar del proceso, de hacerlo en un diario digital deberá consignar los links correspondiente al dominio de las publicaciones edictales a fin de constatar las mismas, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan, debiendo transcribirse la parte pertinente de la providencia que ordena la apertura del proceso sucesorio y la que ordena la publicación del presente edicto. A lo demás oportunamente. Notif.- Fdo. Vicente Humberto Brites, Juez Civil Y Com. Con Competencia en Familia, Niñez y Adolescencia, Monte Caseros- Ctes.--------
Monte Caseros, Corrientes, 08 de mayo de 2026.
Dr. CARLOS H. QUEIROLO
Secretaria N° 1
Juzgado Civil y Comercial
Familia, Niñez y Adolescencia
Monte Caseros - Ctes.
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