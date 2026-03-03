Juan Pablo Valdés resaltó “cómo el Carnaval correntino crece y se afianza”
La Capital Nacional del Carnaval atraviesa su recta final de la edición 2026 en el Corsódromo “Nolo Alías” de la ciudad de Corrientes. En este marco, el gobernador Juan Pablo Valdés asistió este viernes a la anteúltima noche de desfile de las diferentes comparsas y agrupaciones musicales, donde marcó como saldo positivo en la oportunidad el continuo “crecimiento” del Carnaval, que a la vez provoca que se afiance dentro de la agenda cultural como uno de los grandes eventos de la provincia y a nivel nacional.
Expresó así estar “feliz de poder estar una noche más acompañando a toda esta gran familia comparsera”. Contó que si bien esta fue su última noche de carnaval, ya que este sábado “vamos a descansar y reservarnos para el 1 de marzo”, donde el Gobernador pronunciará su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura correntina, dijo que “el balance de lo que fueron estas veladas es altamente positivo con lo que dejó el Carnaval, no solamente acá en la ciudad Capital, sino en todo el interior provincial, ya que muchos lugares encontraron en este evento la posibilidad de generar trabajo y oportunidades”.
Caber recordar que este sábado se vivirá la última noche de Carnaval a partir de las 22 horas, con la apertura a cargo de la agrupación musical Kamandukahia, mientras que el cierre como es tradición le tocará esta vez a la última comparsa campeona, Ará Berá, ya en la madrugada de este domingo.
