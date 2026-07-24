Sueldo de julio: Gobierno de Corrientes paga haberes a partir este lunes 27
El cronograma de liquidación se extiende hasta el viernes 31. Alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.
Entre este lunes 27 y el próximo viernes 31, los agentes de la administración pública provincial percibirán los sus haberes correspondientes a julio. El pago por parte del Gobierno de Corrientes alcanza a los activos, jubilados y pensionados.
El haber, junto con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil y el Plus de Refuerzo de $100 mil, conforma el Ingreso Salarial Mensual.
El cronograma de pago comienza el 27, día que percibirán los agentes, activos-jubilados-pensionados, con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible, a través del homebanking de cada cuenta sueldo y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde este sábado 25.
El martes 28, será el turno de aquellos con documentos finalizados en 2 y 3. El miércoles 29, para las terminaciones en 4 y 5. El jueves 30, 6 y 7.
El cronograma de pago termina el viernes 31, día que percibirán aquellos agentes con DNI finalizados en 8 y 9.
No hay comentarios:
Publicar un comentario