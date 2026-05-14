Valdés y Pullaro instaron a seguir fortaleciendo las gestiones comunales
El gobernador de Corrientes acompañó el miércoles a su par santafecino, Maximiliano Pullaro, y participó del encuentro nacional de la Red de Innovación Local (RIL) en Rosario. Allí Valdés resaltó su visión de mantener un vínculo cercano entre la Provincia y los municipios para responder a las demandas sociales con innovación y eficiencia.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó el miércoles en Rosario de la edición 2026 de "La Noche de los Intendentes", organizada por la Red de Innovación Local (RIL). En el encuentro, junto al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, valoraron la presentación de estadísticas favorables respecto de la seguridad en esa provincia que fueron presentadas en el evento. En el marco de una agenda de trabajo con el santafecino como anfitrión, denominada “interior productivo”, se convocaron allí los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Chubut, Ignacio Torres; y también Corrientes.
En paralelo, la convocatoria de la fundación RIL congregó a más de 300 jefes comunales y 800 líderes del sector privado con el objetivo de fortalecer la gestión pública y fomentar la colaboración estratégica entre ambos sectores para impulsar el desarrollo territorial.
Durante la jornada, Valdés subrayó que la seguridad y la educación representan las demandas transversales de todas las comunidades. En este sentido, destacó que el rumbo de su gestión busca que cada localidad cuente con ofertas universitarias o terciarias que eviten el desarraigo de los jóvenes.
Finalmente, el mandatario correntino reivindicó el valor de la articulación federal y la innovación como herramientas para ganar eficiencia ante los desafíos económicos actuales. Al recordar su experiencia previa como intendente de Ituzaingó, reafirmó el compromiso de la Provincia de acompañar a los municipios, entendiendo que los gobiernos locales son la primera línea de respuesta a las necesidades de la sociedad.
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