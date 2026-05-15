Se habilitan las tarjetas Sapucay
Las tarjetas se encuentran activas desde la fecha hasta el próximo 11 de junio, para realizar compras en los comercios adheridos al programa.
A partir hoy, las tarjetas Sapucay se encuentran habilitadas para realizar compras en los comercios adheridos al programa. Esta iniciativa, implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, permite a los beneficiarios utilizar las tarjetas hasta el 11 de junio venidero.
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