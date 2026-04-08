Plus Unificado: entre este 9 y el 15, Gobierno de Corrientes paga el beneficio de abril
El Adicional Remunerativo Mensual alcanza a los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados. Compone el Ingreso Salarial Mensual, junto con el Plus de Refuerzo y el haber.
Entre este jueves 9 y el próximo día 15, el Gobierno de Corrientes pagará el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil por beneficiario, correspondiente al mes de abril. Percibirán los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados.
El Plus Unificado conforma el Ingreso Salarial Mensual, que se completa con el Plus de Refuerzo y haberes, y que cobran los agentes de la administración pública provincial.
El cronograma comienza este jueves 9, jornada que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en números 0 y 1. El viernes 10, será día de pago a aquellos con DNI finalizados en 2 y 3.
El lunes 13, percibirán los agentes con documentos terminados en 4 y 5; este tramo estará disponible desde el sábado 11, a través del homebanking de la caja sueldo de cada agente y, también, en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.
El cronograma continúa el martes 14, para los agentes con DNI terminados en 6 y 7; y el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de abril, finaliza el miércoles 15, fecha de cobro de los beneficiarios con DNI finalizados en números 8 y 9.
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