El gobernador Juan Pablo Valdés firmó el pago de la deuda de Anses con Corrientes por $40.000 millones
A través del convenio celebrado este martes, el Estado Nacional se compromete a transferir a la provincia $40 mil millones en concepto de pago de la deuda que mantenía con el Instituto de Previsión Social (IPS), un reconocimiento histórico para los más de 32.000 jubilados y pensionados provinciales.
El gobernador Juan Pablo Valdés y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello firmaron este martes el convenio según el cual ANSES transferirá a la provincia la suma total de $40.000 millones, saldando así la deuda que el Estado Nacional mantenía con Corrientes.
“Logramos un acuerdo histórico que reivindica a los jubilados correntinos. La deuda de Anses conllevaba un gran esfuerzo financiero de la Provincia para la sustentabilidad de los fondos. Hoy sentamos precedentes de una reparación histórica y restituimos a los jubilados lo que siempre debió ser suyo”, afirmó el gobernador Valdés.
El convenio alcanzado permitirá asegurar la sustentabilidad financiera del sistema previsional provincial y los servicios brindados por el IPS a sus beneficiarios.
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