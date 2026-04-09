9 de abril de 2026
EDICTO Expte Nº MXP 15350/26
El Juzgado Civil, Comercial y
Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO
ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la
ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “FRANCESQUINI
JOSE FABIANS/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15350/26, cita y emplaza a
herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con
derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JOSE FABIAN FRANCESQUINI, M.I.
Nº12.235.246, para que dentro del
plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio
declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “FRANCESQUINI JOSE FABIAN S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15350/26,
en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia
N° 1119 de fecha 19 de Marzo de 2026, la cual en su parte pertinente, dice:
“(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. FRANCESQUINI JOSE
FABIAN, D.N.I. Nº 12.235.246 y resultar el Juzgado competente para entender en
el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase
abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos
pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará
por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia
circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.- Fdo. Dr. Julio Osvaldo
Zamudio- Juez - Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.- Fdo. Dra. Naomi Rosa
Vallejos – Abogada Secretaria- Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte
Caseros, Ctes.-
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario