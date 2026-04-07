Juan Pablo Valdés se reunió con los ministros Santilli y Caputo en busca de mejoras para Corrientes
Este lunes el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés mantuvo reuniones en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli y con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El mandatario provincial informó que en la oportunidad abordaron varios temas que conciernen a Corrientes y también a propuestas legislativas que necesitan tratamiento en el Congreso de la Nación, destacando que los resultados de estos encuentros apuntan a mejorar la calidad de vida de los correntinos, gestionando "lo que Corrientes necesita".
Así fue que Juan Pablo Valdés comunicó desde sus redes sociales que “con el ministro del Interior Diego Santilli dialogamos sobre distintos proyectos y demandas de nuestra provincia, también respecto a gestiones y diversas iniciativas legislativas”. Y en ese marco, el gobernador destacó que “el objetivo siempre será mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los correntinos”.
Asimismo, aseguró que, en estas reuniones con ambos ministros nacionales, "avanzamos en el diálogo para el respaldo de inversiones que potencien el desarrollo de Corrientes, principalmente en materia de infraestructura vial y portuaria". En este sentido, Valdés remarcó que esta agenda de trabajo con Nación tiene como fin "gestionar lo que Corrientes necesita".
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