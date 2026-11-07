Valdés inauguró el nuevo Centro de Atención Ambulatoria del Instituto de Cardiología
La nueva sede, ubicada en el Shopping Centenario, amplió la capacidad de atención del Cardiológico y sumó consultorios, estudios cardiovasculares y laboratorio. La apertura se realizó en el marco de los 40 años de la institución.
El gobernador Juan Pablo Valdés este viernes inauguró el nuevo Centro de Atención Ambulatoria del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”, ubicado en el Shopping Centenario. La dependencia incorporó consultorios externos, electrocardiografía, ecocardiografía, ergometría, laboratorio de análisis clínicos y Cardiocheck, la Unidad de Evaluación Cardiovascular Ambulatoria.
Durante su discurso, Valdés destacó la política de descentralización sanitaria y anticipó que próximamente se anunciará la nueva ubicación del Ministerio de Salud Pública, en un edificio destinado a concentrar trámites y facilitar el acceso de la comunidad “para nuclear los tramites”. “La gente tiene que encontrar todo en un mismo lugar”, expresó.
El mandatario también destacó la trayectoria del Cardiológico y el reconocimiento alcanzado por la institución. “Lo han logrado, porque han sabido estar cerca de la gente, porque han acompañado a tantos correntinos en momentos que han sido muy difíciles”, sostuvo y valoró el compromiso de sus profesionales.
Finalmente, resaltó la incorporación de Cardiocheck como una herramienta para fortalecer la prevención cardiovascular e invitó a la población, especialmente a los jóvenes, a realizarse controles. También felicitó la articulación entre el sector público y privado para ampliar los servicios de salud.
El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, destacó que la nueva sede respondió al objetivo de descentralizar la atención y descomprimir la actividad del edificio central. “Esto permite el acceso a la gente a un lugar cómodo, con estacionamiento y descomprime al Instituto de Cardiología en su sede central, ofreciendo la misma calidad de servicio”, afirmó.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto, Julio Vallejos, explicó que el proyecto surgió a partir del planteo de una paciente ante las dificultades de acceso que generaba la demanda en la sede central. “Pensamos que era una oportunidad de mejora”, señaló. Detalló que el nuevo laboratorio contará con siete puestos de extracción, atención de 7 a 11 sin turno previo y que CARDIOCHECK duplicará la capacidad operativa del antiguo Hospital de Día.
El presidente del Consejo de Administración de FUNCACORR (Fundación Cardiológica Correntina) Guillermo Augusto Osnaghi, destacó los 40 años de trayectoria y el modelo de trabajo conjunto con la Fundación Cardiológica Correntina. “No buscamos la excelencia para mostrarla, la buscamos por una sola razón, la gente”, expresó. Además, anticipó que el próximo desafío será avanzar con la ampliación integral del Instituto.
Por su parte, el intendente Claudio Polich destacó el acompañamiento a la institución y su alcance regional, al señalar que recibe pacientes de distintas provincias y también de Paraguay y otros países. Además, valoró la incorporación de tecnología y la inversión en salud pública.
Durante la invocación religiosa, el padre Raúl Alcorta valoró que este tipo de obras acercaran la medicina a la comunidad. “Aquí contamos con la medicina que se acerca y previene antes de que sea tarde”, expresó.
Las consultas por WhatsApp para atención en la nueva sede estarán disponibles desde el martes 10 de noviembre, a través del 3794401471.
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