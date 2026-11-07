EDICTO “MARTINO MANUEL ERNESTO S/ SUCESORIO" Expte. Nº 11.440/21

El Sr. Juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “MARTINO MANUEL ERNESTO S/ SUCESORIO" Expte. Nº 11.440/21, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del Sr. MANUEL ERNESTO MARTINO D.N.I. N° 14.238.616, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “MARTINO MANUEL ERNESTO S/ SUCESORIO" Expte. Nº 11.440/21, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 2794 de fecha 10 de Junio de 2021; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don MANUEL ERNESTO MARTINO, M.I. Nº 14.238.616 resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción obrante a fs. 04, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato allí mencionado. Publíquense los edictos pertinentes por el término de ley citándose a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante para que dentro de los treinta días los acrediten. A lo demás oportunamente. Notifíquese.- Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez Civil, Comercial y Laboral – Monte Caseros – Ctes.---------------------------------------------------------
Monte Caseros, Ctes., 03 Septiembre de 2026.-
FIRMADO DIGITALMENTE POR:
RABELLA MARIA HAYDEE
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
Fecha: 2026 - 09 - 03
HORA: 07:53:53
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