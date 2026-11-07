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7 de noviembre de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

ORDEN DEL DIA

05 DE NOVIEMBRE DE 2026


Izamiento del Pabellón Nacional (Rzesniowiecki Elvio Ricardo).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

2.    Entrega de la Declaración Nº 29/26 al Escritor Rómulo Espinoza.

 

3.    NOTAS VARIAS:

·         Del Bloque de Concejales Justicialistas sobre solicitud de informe sobre el estado de tratamiento de proyectos presentados.

·         Del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales

4.    NOTAS del D.E:

 

5.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación y Cultura: Sobre Proyecto de Declaración “Reconocimiento a la Liga de Madres de Familia”

·         De Legislación y Cultura: Sobre Proyecto de Ordenanza referido al Programa “Huellas que cuentan”.

·         De Legislación y Cultura: sobre Proyecto de Ordenanza relacionado al Trabajo del Sr. Hugo Quiroz.

6.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: Sobre Creación del Censo de Montecasereños en el exterior y Programa de retorno a Monte Caseros.

·         De Ordenanza: sobre Creación del Programa “Monte Caseros compara precios”.

·         De Resolución: sobre controles vehiculares permanentes.

·         De Declaración: sobre campaña “Noviembre Azul”.

·       De Ordenanza: Sobre reconocimiento a trabajadores municipales.

·       De Ordenanza: sobre crear Comisión Especial de Control de Fondos de Salto Grande.

·       De ordenanza: sobre regulación, prevención y control de ruidos molestos.

 

7.  De Arrío Pabellón Nacional. (Rzesniowiecki Elvio Ricardo).

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