EDICTO “ERRO, Rodrigo Sebastián s/SUCESORIO”, Expte. NºMXP 15.561/26

El Juzgado
Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, a cargo del Dr. Julio Osvaldo
Zamudio, ubicado en la intersección de calles “Vicente Mendieta” y “Pellegrini”
de la ciudad de Monte Caseros, Correo Electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones: “ERRO,
Rodrigo Sebastián s/SUCESORIO”, Expte. NºMXP 15.561/26, cita y emplaza
a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren
con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. Rodrigo
Sebastián Erro, M.I. Nº29.217.491, para que dentro del plazo de treinta
(30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto
con el título que invocan, en la causa: “ERRO, Rodrigo Sebastián
s/SUCESORIO”, Expte. Nº MXP 15.561/26, en trámite por ante el
Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto mediante Providencia Nº2.963 de fecha
22 de junio de 2.0226, la cual en su parte pertinente, dice: “Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de don RODRIGO SEBASTIÁN ERRO, M.I.
N°29.217.491, en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase
abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan. ...”. Fdo. JULIO OSVALDO
SAMUDIO-Juez Civil, Comercial y Laboral-Monte Caseros-Ctes.-----------------------------------------------------------------------------
Monte Caseros, Ctes., 26 junio de 2.026.-
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 - 26
Hora: 11:46:51
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