27 de julio de 2026

EDICTO “ERRO, Rodrigo Sebastián s/SUCESORIO”, Expte. NºMXP 15.561/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, ubicado en la intersección de calles “Vicente Mendieta” y “Pellegrini” de la ciudad de Monte Caseros, Correo Electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones: “ERRO, Rodrigo Sebastián s/SUCESORIO”, Expte. NºMXP 15.561/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. Rodrigo Sebastián Erro, M.I. Nº29.217.491, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ERRO, Rodrigo Sebastián s/SUCESORIO”, Expte. Nº MXP 15.561/26, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto mediante Providencia Nº2.963 de fecha 22 de junio de 2.0226, la cual en su parte pertinente, dice: “Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don RODRIGO SEBASTIÁN ERRO, M.I. N°29.217.491, en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. ...”. Fdo. JULIO OSVALDO SAMUDIO-Juez Civil, Comercial y Laboral-Monte Caseros-Ctes.-----------------------------------------------------------------------------

 

Monte Caseros, Ctes., 26 junio de 2.026.-



                                                                                     Firmado digitalmente por

                                                                                               RABELLA MARIA HAYDEE

                                                                                               Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                                                                               Monte Caseros - Ctes.

                                                                                               Fecha: 2026 - 06 - 26

                                                                                               Hora: 11:46:51

                                                                       

 

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