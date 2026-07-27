Valdés destacó el protagonismo de Corrientes durante su participación en la Rural de Palermo
En el marco del evento, celebró los logros obtenidos por los productores correntinos y reafirmó la estrategia de impulsar inversiones para agregar valor a la producción primaria.
Este sábado, el Gobernador Juan Pablo Valdés recorrió el stand de Corrientes en la 138° Exposición Rural de Palermo, oportunidad en la que dialogó con productores y los emprendedores del sello Hecho en Corrientes y el público en general.
En el lugar hubo show de Chamamé y degustación de carnes asadas, salame y queso de búfalo de los productores nucleados en la Asociación de Búfalos del Iberá.
El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Walter Chavez, la ministra de Industria, Mariel Gabur, el titular de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera y el intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás.
En la oportunidad, el titular del Ejecutivo provincial sostuvo que para Corrientes es importante estar presente en la muestra por el fuerte vínculo que la provincia mantiene con el campo. En ese sentido, remarcó el trabajo de los productores y de los emprendedores correntinos que exhiben sus productos y artesanías en la exposición, resaltando la buena recepción que tienen entre los visitantes.
Valdés calificó como "una gran semana" para la provincia, al poner en valor los premios obtenidos por las cabañas correntinas en distintas categorías, entre ellas ovinos, equinos y búfalos. A su vez, destacó la aceptación que tuvieron las degustaciones de carne de búfalo, como una muestra del potencial productivo provincial.
"Cuando todos los correntinos entendemos que cada uno tiene que hacer su trabajo, se siente el empuje de una provincia que busca crecer, estar mejor y seguir apostando al desarrollo y a la producción", expresó.
Finalmente, sostuvo que el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado busca consolidar un modelo de desarrollo que genere empleo genuino y permita que "las oportunidades y la esperanza de futuro se queden en nuestra tierra".
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