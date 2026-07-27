EDICTO "CALGARO, DIONISIO JOSE S/ SUCESORIO” RECARATULADO: “CALGARO, DIONISIO JOSE Y SANGALLI, CLAUDIA CATALINA S/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 3.878/12

El Juzgado Civil y Comercial con Competencia en Familia, Niñez y
Adolescencia a cargo del Dr. VICENTE
HUMBERTO BRITES, Secretaría Par de la Dra. MARIA PIA MARTURET, ubicado en calle Vicente Mendieta Nº 805, PB,
de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, mail: jcivilcom-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, Teléfono 3775-427915, en las actuaciones “Sucesión: Dionisio José
Calgaro y Claudia Catalina Sangalli”, cita y emplaza
a
herederos, legatarios, albacea, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia
de la causante CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I Nº 1.480.383,
para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso
sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa:"CALGARO,
DIONISIO JOSE S/ SUCESORIO” RECARATULADO: “CALGARO, DIONISIO JOSE Y SANGALLI,
CLAUDIA CATALINA S/ SUCESORIOS”, Expte.
Nº MXP 3.878/12, en trámite por
ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Resolución N° 4108 de fecha 01 de Julio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “… 3) Estando acreditado el fallecimiento de Doña CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I. N° 01.480.383 con acta de
defuncion, DECLÁRASE ABIERTO el
JUICIO SUCESORIO AB INTESTATO de
Doña CLAUDIA CATALINA SANGALLI, M.I. N° 01.480.383.- … 5) atento a ello PUBLÍQUENSE
EDICTOS citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia, por el término de UN
(1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de
amplia circulación local en el lugar del proceso, de hacerlo en un diario
digital deberá consignar los links correspondiente al dominio de las
publicaciones edictales a fin de constatar las mismas, para que comparezcan
dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les
hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan,
debiendo transcribirse la parte pertinente de la providencia que ordena la
apertura del proceso sucesorio y la que ordena la publicación del presente
edicto.- … Notifíquese.- (Fdo.) Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES - Juez Civil y
Comercial comp. en Familia, Niñez y Adolescencia - Monte Caseros Ctes - Dra. MARIA PIA MARTURET Prosecretaria - Secretaria
Par”.-
MONTE CASEROS (CTES.), 08 de JULIO de 2026.-
Dra. MARIA PIA MARTURET
Pro - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial
Familia, Niñez y Adolescencia
Monte Caseros - Corrientes
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