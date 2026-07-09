Con el tradicional toque de diana comenzaron los festejos por el 9 de Julio en Corrientes
El gobernador Juan Pablo Valdés recibió a la Banda de Música de la Policía de Corrientes en el acceso a su residencia oficial, iniciando las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
Con el tradicional toque de diana, interpretado por los Cazadores Correntinos, comenzaron este jueves las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia en la ciudad de Corrientes. El gobernador Juan Pablo Valdés recibió a los músicos en el acceso a su residencia oficial, en el inicio de una jornada cargada de homenajes patrios.
El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Gisele Agostini; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el intendente capitalino Claudio Polich, quienes junto a sus respectivas esposas participaron de esta ceremonia que marca el comienzo de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de la República Argentina.
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