Juan Pablo Valdés: "Renovamos el compromiso de defender la libertad y seguir construyendo una Argentina unida"
Encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, el acto reunió a autoridades provinciales y municipales, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes de Malvinas, docentes, estudiantes y vecinos, en homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia argentina.
Corrientes conmemoró este miércoles el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional con un acto cívico-militar encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, que contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, excombatientes de Malvinas y vecinos.
En su discurso en la plaza 25 de mayo el mandatario sostuvo: "Renovamos el compromiso de defender la libertad y seguir construyendo una Argentina unida y soberana". Además, convocó a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta el país y remarcó la necesidad de seguir trabajando para ampliar las oportunidades de todos los argentinos.
"Aprovechando este hermoso día de celebración, que nos recuerda nuestro Día de la Independencia, reflexionemos sobre todo lo que tenemos que seguir haciendo para tener una Argentina y una provincia mejor, un lugar donde muchos argentinos encuentren futuro", expresó.
Valdés señaló que aún quedan importantes desafíos por delante y afirmó que la meta es alcanzar un país "mucho más justo, mucho más igualitario", donde todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de desarrollo, sin importar el lugar donde vivan. En ese sentido, sostuvo que todavía hay "muchos reclamos por delante, mucho futuro por seguir en esta lucha para hacer una Argentina más justa, más igualitaria, donde cada argentino encuentre en cada punto del país las mismas oportunidades que tienen otras provincias".
Consultado sobre la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, donde los gobernadores compartieron un encuentro con el presidente Javier Milei, Valdés destacó el valor institucional del diálogo y señaló que ese espacio permitió intercambiar inquietudes y analizar distintos temas de gestión. "A los gobernadores nos permitió conversar de preocupaciones, problemáticas, soluciones, ver cómo planeamos el año y charlar de diferentes temas actuales que entran en la agenda central", indicó. También valoró "la amplitud del espacio" y remarcó que "todos los gobernadores estuvimos charlando, buscando el diálogo".
Por último, el gobernador destacó el esfuerzo cotidiano de los argentinos y afirmó que la conmemoración de la independencia también debe servir para reconocer el trabajo de quienes contribuyen al crecimiento del país. "Hay que darle la importancia necesaria, en esta fecha tan importante para los argentinos, a todo el esfuerzo que hace cada uno para construir un país mejor", sostuvo. En esa línea, explicó que el Gobierno provincial impulsó una celebración abierta y participativa: "Todos unidos, celebrando con las fuerzas militares, con los ciudadanos, los colegios, los jardines, todos juntos celebrando la paz que tiene la Argentina".
Como mensaje a las nuevas generaciones, Valdés pidió no perder la confianza en el futuro y afirmó que el progreso será posible a partir del compromiso colectivo. "Que no pierdan las esperanzas. Si trabajamos con compromiso y esfuerzo, si salimos a buscar las oportunidades, si cada uno, desde su lugar, construye un país mejor, una provincia mejor, una ciudad mejor, creo firmemente que el futuro va a estar en la Argentina", concluyó.
Crónica del acto
Del acto en la plaza participaron también el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan; el comandante de la División Ejército 1, Guillermo Mander; el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, junto a legisladores, ministros, autoridades judiciales y universitarias, y representantes diplomáticos y de distintas instituciones.
La Agrupación Independencia estuvo integrada por abanderados y una sección de la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de Corrientes, el Servicio Penitenciario Provincial, excombatientes de Malvinas y el Cuerpo de Tránsito Municipal, en una demostración de unidad y compromiso con los valores patrios.
Uno de los momentos más significativos fue el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo del gobernador Juan Pablo Valdés y del intendente Claudio Polich, mientras se interpretaban las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Las actividades continuaron con la colocación de ofrendas florales al pie del monumento al general José de San Martín, en homenaje al Padre de la Patria, seguida de un minuto de silencio, con lo que se dio cierre a una jornada de profundo sentido patriótico en la plaza.
Finalmente, las autoridades invitaron a los presentes al patio de la Casa de Gobierno, donde se sirvió el tradicional chocolate y se disfrutó de la música del grupo Los Zorzaleros.
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