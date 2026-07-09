Quedó inaugurada la Feria Provincial del Libro con más de 200 propuestas culturales
Con el tradicional corte de cintas, comenzó una nueva edición del encuentro literario más importante de la provincia. La apertura reunió a autoridades, escritores, editores y referentes de la cultura para iniciar una nueva edición del evento, que se extenderá hasta el 18 de julio con una amplia programación destinada a promover la lectura y la producción editorial correntina.
Bajo el lema "Historias para alentar", la 16ª Feria Provincial del Libro abrió sus puertas este martes, y se desarrollará hasta el 18 de julio en el flamante Edificio Tecnológico de La Unidad. Durante doce días reunirá más de 200 propuestas entre presentaciones de libros, conferencias, espectáculos, talleres y actividades destinadas a promover la lectura y fortalecer la producción editorial correntina.
"Esta es una de las políticas de Estado más importantes que viene desarrollando la gestión del Gobierno provincial", afirmó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, al señalar que esta iniciativa también se replica en distintas localidades del interior, como Goya, donde se desarrolla una feria del libro en simultáneo.
En ese sentido, el vicegobernador sostuvo que este tipo de encuentros trasciende la difusión de libros y autores, ya que contribuye a preservar la historia y el patrimonio de cada comunidad. Además, explicó que las ferias permiten visibilizar "historias o personalidades que hicieron las diferentes comunidades y que muchas veces no se conoce", resaltando el valor de quienes contribuyeron al desarrollo.
"Esta es una de las políticas de Estado más importantes que viene desarrollando la gestión del Gobierno provincial", afirmó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, al señalar que esta iniciativa también se replica en distintas localidades del interior, como Goya, donde se desarrolla una feria del libro en simultáneo.
En ese sentido, el vicegobernador sostuvo que este tipo de encuentros trasciende la difusión de libros y autores, ya que contribuye a preservar la historia y el patrimonio de cada comunidad. Además, explicó que las ferias permiten visibilizar "historias o personalidades que hicieron las diferentes comunidades y que muchas veces no se conoce", resaltando el valor de quienes contribuyeron al desarrollo.
Braillard Poccard también puso en valor la riqueza cultural de la provincia y la escritura como legado para las futuras generaciones. "De algo que tenemos que sentirnos orgullosos los correntinos es que cada una de nuestras ciudades del interior y la Capital, grandes o pequeñas, tienen una vida cultural riquísima", manifestó.
Finalmente, el vicegobernador dirigió un mensaje a los jóvenes para incentivar el hábito de la lectura, pese al avance de las nuevas tecnologías. "No caigan en la tentación de no leer. Todos sentimos que tenemos toda la información al alcance de las manos, a través de las redes e internet, pero créanme que nada reemplaza al libro", enfatizó.
LITERATURA Y CULTURA
La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, destacó a la feria como "un espacio que año tras año reafirma que la cultura es uno de los pilares que construimos para nuestra identidad y nuestro futuro". Además, remarcó el significado del lema de esta edición, Historias para alentar, al señalar que "así como alentamos a una selección, también podemos alentar historias que nos transforman, libros que nos inspiran y escritores que, con su talento, avivan nuestra memoria e imaginación". Asimismo, resaltó que hasta el 18 de julio el público podrá disfrutar de una programación con más de 200 propuestas entre charlas, debates, presentaciones de libros y actividades recreativas.
Sánchez también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró el apoyo del gobernador Juan Pablo Valdés por "mantener y sostener las políticas culturales ". Del mismo modo, reconoció el aporte de editoriales, libreros, escritores, artistas, trabajadores culturales y organismos provinciales que participaron en la organización.
En la ocasión, la muestra fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Corrientes, el Concejo Deliberante de la ciudad y el Senado de la Nación, distinción que fue entregada por el senador nacional Eduardo Vischi a la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, en reconocimiento al aporte de la feria al desarrollo cultural de la provincia.
POLÍTICA DE ESTADO
La ministra de Educación, Ana Miño, destacó el valor pedagógico del Mundial de Fútbol Escolar como una herramienta para fortalecer los aprendizajes. "En educación entendemos que todas las oportunidades que se nos presentan tienen que ser aprovechadas para generar aprendizajes significativos con los chicos", sostuvo. En ese sentido, explicó que la iniciativa permitió elaborar un manual de más de 400 páginas, titulado El Mundial de Fútbol se palpita en las aulas, con el objetivo de transformar el entusiasmo que genera el deporte en una propuesta educativa.
Según precisó Miño, el programa incorpora contenidos vinculados a la inteligencia emocional y promueve valores como "la empatía, la resiliencia y el respeto", además de abordar temáticas como las adicciones.
Finalizados los discursos, se realizó el tradicional corte de cintas.
De esta manera, El emblemático predio de La Unidad vuelve a convertirse en escenario de uno de los acontecimientos culturales más importantes del Nordeste, con una programación pensada para públicos de todas las edades y el acompañamiento de instituciones públicas, editoriales, escritores y artistas de toda la región.
Programación para el miércoles 08: https://www.corrientes.gob.ar/28395/con-programacion-completa-la-feria-provincial-del-libro-iniciara-este-martes
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