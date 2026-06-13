Atlántida Fm LRR 761 98.1 Mhz
Es una produccion de semanario LA TRIPLE FRONTERA
13 de junio de 2026
FALLECIMIENTO
Aviso de fallecimiento:
Vera, Nicolás
Velatorio en la Sala "B” Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 13/06/26 a las 15:00hs
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.
#Memorial
Posted by
La Triple Frontera
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junio 13, 2026
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