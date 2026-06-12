Valdés recibió al embajador de Austria y mostró el potencial del desarrollo correntino
Con una agenda de trabajo en el interior, el gobernador Juan Pablo Valdés junto al embajador de Austria, Gerhard Mayer recorrieron la localidad de Ituzaingó y Virasoro en pos de mostrar el potencial productivo, logístico e industrial de Corrientes.
Con la mira en atraer inversiones para el desarrollo en Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este miércoles a Gerhard Mayer, embajador de Austria en Argentina. El primer encuentro se realizó en Casa de Gobierno donde tras la visita protocolar se trasladaron hasta las localidades de Ituzaingó y Virasoro, donde recorrieron el Parque Industrial, y el Puerto de Ituzaingó y la empresa AconTimber, respectivamente.
Durante las recorridas acompañaron al gobernador y embajador, los ministros Secretario General de Gobierno, Juan Pablo Fornaroli, de Producción, Walter Chávez, de Industria, Mariel Gabur y el senador provincial, Gustavo Valdés, los intendentes de Ituzaingó, Emilio Nicolás, de Virasoro, Guillermo de la Cruz y el dueño de AconTimber, Gerald Schweighofer, quien fue el encargado de brindar una recorrida por la planta radicada en Virasoro.
En este contexto, el mandatario correntino destacó el valor agregado que genera la industria forestal y el potencial de la provincia durante el recorrido. "Estamos contentos de ver AconTimber, de ver toda esta materia prima correntina teniendo valor agregado en esta empresa que lleva trabajo de los correntinos al mundo", expresó, al resaltar el impacto de la actividad industrial en la economía local y la generación de empleo.
Al referirse a la agenda desarrollada durante la jornada, el gobernador señaló: "Hoy arrancamos muy temprano teniendo una reunión con el embajador, hablando de las posibilidades que tiene Corrientes". En ese marco, indicó que se analizaron distintos sectores estratégicos y agregó: "Hablamos de arroz, madera, ganadería y diferentes materias primas, pensando en industrializarlas, tener valor agregado aquí en la provincia y de esta manera generar oportunidades fuertes en el futuro para los correntinos".
Sobre el interés de Austria en el desarrollo ferroviario, Valdés sostuvo que "las construcciones austríacas en materia ferroviaria son muy importantes y las empresas están muy consolidadas". Además, remarcó que "existe una gran posibilidad en la provincia debido a sus conexiones con Brasil, Paraguay y Uruguay".
PRÓXIMOS ENCUENTROS
El Gobernador adelantó: "Quedamos en tener una reunión en la Embajada de Austria, donde vamos a generar una mesa entre empresas austríacas" y en cuanto a su visión de lo que dejó la visita del embajador dijo "Sin lugar a dudas quedó gratamente sorprendido por el potencial que tiene Corrientes y por cómo podrían insertarse las empresas austríacas en la provincia", subrayó.
POTENCIAL DE CORRIENTES
Tras una intensa agenda de trabajo, el embajador austríaco, Gerhard Mayer ponderó el potencial local diciendo que es “muy interesante salir de Buenos Aires, conocer un poco más a la provincia de Corrientes” y sostuvo que “es una provincia estratégica, tanto para Argentina como para mi país" y a la vez, comentó que recorrió la Capital, Ituzaingó con el puerto y la zona industrial para ver el proceso del punto de salida y los productos que se van a producir y el establecimiento turístico Puerto Valle para que los turistas austríacos puedan visitar.
Además, destacó las dimensiones de Acon Timber al compararle con una de Austria que es tan grande como esta.
Por último, Mayer manifestó en su visita a Corrientes que “se estaba hablando también de juntar esfuerzos para, por ejemplo, poner vías férreas, o la tecnología austríaca, ponerlo al servicio de los industriales de Corrientes, que lo necesitan para desarrollarse”. En consiguiente, Mayer destacó la labor del Gobierno resaltando que “hacen avanzar la provincia” y para concluir dio cuenta del trabajo a articular de cara a futuro teniendo en cuenta las coincidencias de visiones.
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