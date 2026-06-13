El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “NUGARA ERMINDA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15174/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. ERMINDA NUGARA, M.I. Nº 4.819.492, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “NUGARA ERMINDA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15174/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 6074 de fecha 19 de Diciembre de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña ERMINDA NUGARA, M.I Nº 4.819.492, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.”.- Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez - Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
13 de junio de 2026
EDICTO “NUGARA ERMINDA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15174/25
El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “NUGARA ERMINDA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15174/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. ERMINDA NUGARA, M.I. Nº 4.819.492, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “NUGARA ERMINDA S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15174/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 6074 de fecha 19 de Diciembre de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña ERMINDA NUGARA, M.I Nº 4.819.492, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.”.- Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez - Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
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