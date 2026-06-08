EDICTO "VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/ SUCESORIO”. Expte Nº 14577/25

El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo
Zamudio, Juez, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pelegrini de la ciudad de
Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones “"VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/ SUCESORIO”. Expte Nº 14577//25,
cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. VALLEJOS,
JULIA o SANCHEZ, JULIA M.I N° 4.157.268, para que
dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso
sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "VALLEJOS, JULIA o SANCHEZ, JULIA S/
SUCESORIO". Expte Nº 14577/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se
ha dispuesto en la resolución N° 2556 Monte Caseros, 04 de junio de 2026.-, la
cual, en su parte pertinente, dice: (…) Estando debidamente acreditado
el fallecimiento de doña VALLEJOS, JULIA
o SANCHEZ, JULIA M.I. N° 4.157.268 y en mérito de la constancia de
defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense
los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos
los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario
de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de
los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber
que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan.. Notif.-
Fdo. Julio Osvaldo Zamudio, Juez Civil, Com y Laboral,
Monte Caseros- Ctes.-------------------------------------------------------------------------
Monte Caseros, Corrientes, de junio de 2026.
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