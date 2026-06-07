Con una apuesta hacia el desarrollo, Juan Pablo Valdés celebró el 149° aniversario de Itá Ibaté
En el marco del acto central, el mandatario garantizó el respaldo de su gestión para continuar con el progreso y generar oportunidades y más trabajo para la comuna.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este domingo del acto central por el 149° aniversario fundacional de la localidad de Itá Ibaté, oportunidad en la cual, acompañado por el intendente Rolando Riveros, aseguró su apoyo para continuar con el progreso del municipio, mencionando entre ellos una fuerte apuesta a la producción arrocera, a la reactivación del puerto local y a consolidar a la pesca deportiva como atractivo turístico, además de brindar condiciones para atraer inversiones.
En ese sentido, el mandatario puso de relieve que Itá Ibaté es una gran muestra de que el trabajo público - privado, la riqueza natural de la tierra y el turismo, son motores para transformar una ciudad, generar desarrollo y oportunidades. “Hoy, con orgullo, celebramos 149 años de su historia”, enfatizó ante los presentes.
El gobernador remarcó que en este aniversario “miramos con esperanza y compromiso el futuro de la localidad” y apostó a un “trabajo junto al municipio, a los vecinos y a empresas para continuar el progreso”.
También ratificó el acompañamiento para fortalecer el potencial de la producción arrocera y reactivar el puerto local.
El titular del ejecutivo provincial señaló que otro gran objetivo es consolidar a la localidad como destino turístico de excelencia para la pesca deportiva y garantizó que desde su gestión se va a acompañar a la comuna, generando las condiciones para atraer más inversiones en los distintos sectores y crear más trabajo para las familias de la zona.
La celebración en Itá Ibaté contó con un gran despliegue que incluyó el tradicional desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionales y toda la comunidad, configurando una verdadera jornada de fiesta y emoción.
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