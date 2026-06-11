EDICTO “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26

El
juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros a cargo del
Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria a cargo de la Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS ubicado
en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes.,
correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono: 3775-423553, en las actuaciones: “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la
herencia de Sr. GUSTAVO ADOLFO AVID, DNI 8.594.841 para
que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la última publicación,
se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa “AVID GUSTAVO ADOLFO S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.531/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se
ha dispuesto en la resolución N°2567 dictada en fecha, 04 de JUNIO de 2026, la
cual en su parte pertinente, dice: “Nº2567
Monte Caseros, 04 de junio de 2026.-...4) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. GUSTAVO
ADOLFO AVID,DNI 8.594.841 y resultar el Juzgado competente para
entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción
acompañadas, declarase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato.5) Cítese a estar a derecho al
Sr. HECTOR ADOLFO YUNEZ, DNI 31.101.760, CUIT 20-31101760-9, con
domicilio real en Boedo Av. 350, Piso 6, Dpto 20, Almagro, Ciudad de Buenos
Aires, Capital Federal. Líbrese cédula ley 22172 para su notificación. Dese
facultades para su diligenciamiento a los Dres. Carlos Fidel Soto y/o Carla
Gabriela Soto y/o personas que estos designen con facultades de ley. 6)
Publíquense
los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos
los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario
de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de
los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan. Notifíquese.--
Notif.-
Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO - Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros
(Ctes.) Dra. ROSA NAOMI VALLEJOS Secretaria
Monte Caseros, Ctes. 09 de Junio
del 2026.-
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 - 09
Hora: 11:01:13
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