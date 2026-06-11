EDICTO “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE S/ SUCESORIOS”, Expte Nº MXP 15489/26

El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE
S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15489, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. SIXTO
PUCHETA, D.N.I N° 1.718.465 y la Sra. MATILDE DUARTE, D.N.I Nº 4.819.597, para
que dentro del plazo de treinta (30) días,
se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con
el título que invocan, en la causa : “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE S/ SUCESORIOS”, Expte
Nº MXP 15489/26 en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha
dispuesto en la Providencia N° 226 de
fecha 19 de Mayo de 2026, la cual en su
parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento
del Sr. SIXTO PUCHETA, DNI Nº 1.718.465 y de la Sra. MATILDE DUARTE, DNI Nº
4.819.597 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en
mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato… Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660
del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan
dentro de los treinta (30) días, contándose desde la última publicación. Se les
hará saber que para comparecer al proceso
deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Dr.
Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
Fdo. Dra. Naomi Rosa vallejos- Abogada Secretaria- Juez Civil, Comercial y Laboral de Monte
Caseros, Ctes .-
11 de junio de 2026
EDICTO “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE S/ SUCESORIOS”, Expte Nº MXP 15489/26
El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE
S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15489, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. SIXTO
PUCHETA, D.N.I N° 1.718.465 y la Sra. MATILDE DUARTE, D.N.I Nº 4.819.597, para
que dentro del plazo de treinta (30) días,
se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con
el título que invocan, en la causa : “PUCHETA SIXTO Y DUARTE MATILDE S/ SUCESORIOS”, Expte
Nº MXP 15489/26 en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha
dispuesto en la Providencia N° 226 de
fecha 19 de Mayo de 2026, la cual en su
parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento
del Sr. SIXTO PUCHETA, DNI Nº 1.718.465 y de la Sra. MATILDE DUARTE, DNI Nº
4.819.597 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en
mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato… Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660
del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan
dentro de los treinta (30) días, contándose desde la última publicación. Se les
hará saber que para comparecer al proceso
deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Dr.
Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
Fdo. Dra. Naomi Rosa vallejos- Abogada Secretaria- Juez Civil, Comercial y Laboral de Monte
Caseros, Ctes .-
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