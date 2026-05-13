Juan Pablo Valdés celebró el aniversario de Bonpland con obras, viviendas y tecnología para los vecinos
Con el objetivo de fortalecer la educación pública, el gobernador Juan Pablo Valdés inauguró la ampliación y refuncionalización del Colegio Secundario y Jardín anexo en Escuela N° 413 en Bonpland donde también hizo entrega de notebooks y tabis a estudiantes. Seguidamente, entregó 15 viviendas del programa “Casa Propia” a beneficiarios de la localidad. En el acto central del aniversario fundacional, el mandatario remarcó que cada localidad de Corrientes es muy importante para la Provincia.
Este lunes el gobernador Juan Pablo Valdés tras el corte de cinta de las obras en el Colegio Secundario y Jardín anexo de la Escuela N° 413 en la localidad de Bonpland, hizo entrega de 152 notebooks del programa “Incluir Futuro”, destinada a alumnos de dicha institución y del establecimiento secundario de Parada Pucheta. Asimismo, se otorgaron tabis del programa “Mitaí Digital” a los niños del citado jardín de infantes.
Allí, el mandatario remarcó que “esta es una obra que la había arrancado Nación y que nosotros nos hicimos cargo” porque “sabemos que tenemos que continuar apostando al futuro y al desarrollo de las nuevas generaciones” y “tenemos que hacer inversiones no solamente en infraestructura, sino también en equipamientos modernos”, indicó Valdés al referirse a la entrega de notebooks y tabis a los estudiantes ya que “esto les va a generar muchísimas oportunidades y les va a permitir conectarse a la tecnología”, subrayó.
“Tenemos mucho por hacer aún”, expresó el gobernador remarcando su compromiso con la educación pública en la provincia e instando a la comunidad presente a “seguir trabajando y construyendo el futuro juntos”, cerró.
Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño sostuvo que este tipo de obras representa seguir apostando a la educación pública de calidad como una “verdadera política de estado, por más oportunidades y mejores condiciones para enseñar y aprender”.
En tanto, la rectora del Colegio Secundario de Bonpland, Claudia Olivera valoró el compromiso del gobernador Juan Pablo Valdés de continuar con esta obra educativa a fin de materializar un largo anhelo de la comunidad.
A su turno, la intendente de Bonpland, Paola Pérez, expresó su beneplácito y alegría por esta gran jornada. “Nos pone muy contentos y emociona la inauguración de esta hermosa obra con su infraestructura”, subrayó.
Respuesta habitacional
Posteriormente, ante la entrega de las 15 viviendas bajo el programa “Casa Propia”, el gobernador destacó el esfuerzo provincial para finalizar obras que originalmente correspondían a la Nación, con una inversión total cercana a $7.000 millones. Y, además señaló que ahora corresponde a los beneficiarios formar una comunidad sana y construir hogares llenos de paz y cariño.
Seguidamente, el mandatario anunció la posibilidad de construir 20 viviendas adicionales mediante el programa “Oñondivé”.
“Valió la pena el esfuerzo”, indicó la intendenta haciendo hincapié que “estas viviendas son las más completas de la localidad”.
Por su parte, una de las adjudicatarias, Andrea Monzón expresó su agradecimiento al Gobierno provincial al recibir la vivienda diciendo: “llegó el gran día”.
Acto fundacional
Al iniciar la jornada, se concretó el acto central donde el mandatario ratificó su compromiso de acompañar el progreso de la comuna y así, anunció obras para mejorar el ingreso, y como parte de su agenda de actividades, inaugurará obras educativas y entregará notebooks y viviendas. En su mensaje a la comunidad de Bonpland, el gobernador destacó que para su gestión “cada localidad de esta provincia es importante”.
El evento culminó con un desfile cívico-militar que contó con la participación de instituciones locales y fuerzas federales, reafirmando el vínculo de la comunidad con su patrimonio histórico.
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