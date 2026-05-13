CONCIERTO DE GALA EN EL TEATRO VERA
Corrientes homenajeó a Paraguay por el 215° aniversario de su Independencia
La velada contó con la presencia del gobernador, Juan Pablo Valdés, quien saludó al pueblo paraguayo en el marco de este aniversario.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este viernes en el teatro Vera del Concierto de Gala denominado “Dos orillas”, en conmemoración de las Fiestas Patrias de la República del Paraguay, con motivo de cumplirse el 215° aniversario de su Independencia el próximo 14 y 15 de mayo. En este contexto, con presencia también de la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip Salazar, la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) del país vecino, brindó un espectáculo junto a artistas correntinos en una cruzada de unión cultural y musical de ambos pueblos.
En la oportunidad, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés destacó los lazos históricos y culturales que unen a Paraguay con Corrientes durante la velada que celebró el próximo aniversario de la independencia paraguaya. "Todo el pueblo de Corrientes saluda a Paraguay en el marco de este nuevo aniversario de su independencia”, expresó.
Además, remarcó el trabajo conjunto entre la embajada, el consulado y el Gobierno provincial para llevar adelante la celebración y sostuvo que ambos pueblos comparten “la tonada, el idioma guaraní y muchísimas similitudes culturales”, sostuvo. “Es realmente un honor para todos los correntinos poder acompañarlos en este nuevo aniversario”, finalizó Juan Pablo Valdés.
En la ocasión, la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar declaró que “en el contexto de nuestros 215° aniversario de Independencia quisimos celebrar en esta joya que es Corrientes, donde buscamos rememorar lo que nos une, y plasmar todo ese acervo cultural aquí”.
Por su parte, la presidente del Instituto de Cultura Lourdes Sánchez, al respecto indicó que “disfrutamos de esta Orquesta fantástica”, y recordó que “la recibimos en el Museo de Arte Contemporáneo, donde pudimos hablar de los artistas paraguayos que van a venir a ArteCo”.
La ONAMP, bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, fue la encargada de ofrecer este Concierto de Gala en el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, ofreciendo como parte de su repertorio clásicos inmortales como Pájaro Campana, Mainumby, Alma guaraní, entre otros. La orquesta fue creada en 2023 bajo la Ley N° 7136 y nació con el propósito de difundir y revitalizar la riqueza sonora del Paraguay.
La velada contó con la voz de Sofía Morales, cantante correntina que integra la Orquesta Folclórica de Corrientes y es integrante del staff artístico de Soledad Pastorutti. También participó Ariel Báez, fundador de Los Alonsitos y actual viceintendente de Corrientes, y se sumó la Orquesta Folclórica Municipal “Herminio Giménez”, dirigida por Diego Gómez Dabrio.
El escenario a la vez recibió a la Pareja Nacional Juvenil del Chamamé 2026, integrada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón, ambos representantes de Caá Catí.
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