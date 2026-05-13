13 de mayo de 2026

Corrientes homenajeó a Paraguay por el 215° aniversario de su Independencia


CONCIERTO DE GALA EN EL TEATRO VERA

Corrientes homenajeó a Paraguay por el 215° aniversario de su Independencia

La velada contó con la presencia del gobernador, Juan Pablo Valdés, quien saludó al pueblo paraguayo en el marco de este aniversario.

El gobernador Juan Pablo Valdés participó este viernes en el teatro Vera del Concierto de Gala denominado “Dos orillas”, en conmemoración de las Fiestas Patrias de la República del Paraguay, con motivo de cumplirse el 215° aniversario de su Independencia el próximo 14 y 15 de mayo. En este contexto, con presencia también de la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip Salazar, la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) del país vecino, brindó un espectáculo junto a artistas correntinos en una cruzada de unión cultural y musical de ambos pueblos.










Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)