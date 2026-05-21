El gobernador Valdés acompañó a los directivos de Luz y Fuerza en la inauguración de su residencia estudiantil
La obra está orientada al fortalecimiento del bienestar social, educativo y humano de las familias del sector eléctrico. En la oportunidad, el mandatario provincial volvió a defender la educación universitaria pública y gratuita.
El gobernador Juan Pablo Valdés acompañó la inauguración de la nueva “Casa del Estudiante”, que forma parte del plan de expansión edilicia que lleva adelante el Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes. El nuevo espacio se encuentra ubicado sobre calle Moreno entre Uruguay y Paraguay y está destinado a brindar alojamiento a los hijos e hijas de los trabajadores del sector, facilitando el acceso a estudios superiores en un entorno adecuado y seguro.
Además del impacto en Corrientes, la Casa del Estudiante beneficiará a más de 60 hijos e hijas de trabajadores de toda la región del NEA, consolidando un espacio pensado para que los estudiantes cuenten con un ambiente propicio para su formación académica.
Juan Pablo Valdés celebró la iniciativa del Sindicato por construir esta casa para estudiantes: “Es un mensaje claro para los jóvenes, que les inspira y les marca el camino. También es el sueño de los trabajadores y sus familias, que es poder estudiar, recibirse y cumplir sus metas”.
Celebró además el emplazamiento del edificio en la provincia, lo que remarcó como una muestra de federalismo y una distribución equitativa de recursos de este sindicato “que cuenta con más de 40.000 afiliados en todo el país”.
Luego, Valdés volvió a defender a la educación pública y gratuita, ubicándola como “una lucha transversal donde debemos estar todos unidos levantando esta bandera para que siga siendo el motor de los jóvenes argentinos”.
Al finalizar, el gobernador volvió a agradecer a Luz y Fuerza, declarando que “cuando el sector público, el privado y los sindicatos trabajamos juntos, están a la vista los resultados que se logran, pensado el país que necesitamos y una provincia que siempre quiere mantenerse cerca”.
Finalmente, en ese contexto, Valdés se refirió al reclamo histórico energético hacia Nación diciendo que “se encuentran discutiendo la Ley de zonas frías y en el norte necesitamos una tarifa diferenciada” porque “en Corrientes abastecemos a cinco provincias con energía y pagamos una tarifa bastante alta y cuando se resuelva la votación de la energía” y remarcó que “vamos avanzar con las tarifas diferenciadas, porque si no quieren brindarnos subsidios, vamos a trabajar para que los correntinos tengamos tarifas diferenciadas porque es lo más justo para Corrientes”, subrayó.
Al tomar la palabra, el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, destacó el acompañamiento del gobierno provincial que fue importante para poder hacer realidad “este espacio para que los hijos de nuestros trabajadores tengan la posibilidad de estudiar en Corrientes y apostar a un futuro mejor”.
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