El Gobierno de Corrientes paga sueldos de mayo entre este 22 y el 29
La liquidación del cronograma de haberes de este mes se ejecutará en 5 días. Alcanza a activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
Entre este viernes 22 y el próximo 29, los agentes de la administración pública provincial percibirán haberes de mayo. La liquidación del cronograma se ejecutará en 5 días y alcanza a activos, jubilados y pensionados.
El cronograma comienza este viernes 22, día que se pagará a los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en números 0 y 1. El martes 26 será el turno de aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; este tramo estará disponible en el homebanking de cada cuenta sueldo y, también, a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 23.
Cabe recordar que el lunes 25 es feriado nacional por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
El tercer tramo se abonará el miércoles 27, día que percibirán los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El jueves 28, será el turno para 6 y 7.
El pago del sueldo de mayo, para los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial de Corrientes, finaliza el viernes 29, jornada de pago a aquellos con DNI terminados en 8 y 9.
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