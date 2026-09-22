Juan Pablo Valdés acompañó los festejos por el 230° aniversario de Concepción
El mandatario participó del acto central por un nuevo aniversario de la localidad, que incluyó el tradicional desfile cívico-militar y de instituciones. La celebración conmemoró los 230 años de la fundación de Concepción del Yaguareté Corá, ocurrida el 21 de septiembre de 1796. También, anunció obras fundamentales para la localidad.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este lunes del acto central por el 230° aniversario de Concepción, donde acompañó a la comunidad en la celebración. Además, anunció la construcción de 20 viviendas, cordón cuneta, y la adquisición de un camión para el municipio. La jornada conmemorativa incluyó el tradicional desfile, con la participación de instituciones y representantes de la comunidad, en una jornada destinada a poner en valor la historia y la identidad de la localidad.
En la oportunidad, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el valor histórico, cultural y turístico de la localidad y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de continuar trabajando junto al Municipio para impulsar su desarrollo. “Estoy muy contento de poder estar aquí, acompañándolos un año más de su fundación, 230 años, para una comunidad como Concepción del Yaguareté Corá, es realmente importante”, expresó el mandatario provincial.
En ese sentido, Valdés remarcó la importancia de Concepción del Yaguareté Corá para la identidad correntina y destacó su vínculo con distintos momentos de la historia provincial y nacional. Durante su discurso, el gobernador puso en valor el crecimiento de la localidad a partir del desarrollo turístico y la conservación de los Esteros del Iberá. “Con Concepción del Yaguareté Corá, a través del turismo, de cuidar nuestra fauna, nuestra flora y nuestros Esteros, hemos logrado darle ese renacer, ese nuevo despertar a través de la industria del turismo”, manifestó.
También se refirió al crecimiento de la actividad forestal y al desafío de generar oportunidades para los jóvenes. “Tenemos este desafío como Gobierno de trabajar todos los días para que esta industria forestal que va a asentarse en la provincia de Corrientes logre desarrollar no solamente a una región, sino a toda la provincia”, afirmó.
Por otra parte, Valdés destacó el trabajo articulado con el Municipio y anunció nuevas obras para acompañar el crecimiento de la localidad. En materia habitacional, anunció: “Vamos a terminar estas 10 viviendas y, ni bien estén entregadas, vamos a firmar un convenio para 20 nuevas viviendas para Concepción”. Además, adelantó en pocos días la firma de un convenio para la realización de cordón cuneta en la localidad, y anunció la adquisición de un camión para la gestión diaria de residuos en el municipio.
Portal más importante del Iberá
El intendente de Concepción, Gastón Ramírez, hizo un repaso de la historia de la localidad que inicia el 21 de septiembre de 1796 con la fundación de Yaguareté Corá, cuando “aún no existía la República Argentina” aclaró. Mencionó que 14 años después, el 25 de noviembre de 1810, “el General Manuel Belgrano que encabezaba un ejército que se dirigía hacia el norte atraviesa por Yaguareté Corá, sumando a sus fuerzas a Pedro Ríos, inmortalizado luego como el Tambor de Tacuarí”.
Recordó que “cuando el Gobierno provincial decidió avanzar con un plan de desarrollo en la zona aprovechando las oportunidades que teníamos con la naturaleza y la cultura bien arraigada, Yaguareté Corá se sumó y hoy es uno de los portales de acceso más importante al Iberá que tiene Corrientes, con registros extraordinarios de visitantes que datan de 11 mil el año pasado”. Agregó así que el turismo, “junto a la ganadería y la forestación son las principales actividades económicas del pueblo”.
Acto
El acto conmemorativo por los 230 años de Concepción del Yaguareté Corá comenzó con la presentación y pase de revista de la Formación Especial 21 de septiembre al gobernador Juan Pablo Valdés, a cargo del comisario inspector Ariel Pavón. Junto al intendente de la localidad, Gastón Ramírez, y el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón.
Seguidamente, la Banda de Música de la Policía de Corrientes interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, el artista José Morales tuvo a su cargo la interpretación del himno de Concepción del Yaguareté Corá.
Como parte de la ceremonia, el sacerdote Julio Vallejos y el pastor Cristian Alegre, de la Congregación Cristiana, realizaron la invocación religiosa. Posteriormente, el escritor Robustiano Cardozo compartió una poesía de su autoría dedicada a los 230 años de la localidad. Durante el acto también se dio lectura a la resolución municipal mediante la cual se declaró al gobernador Juan Pablo Valdés como Huésped de Honor durante su estadía en Concepción del Yaguareté Corá.
Finalmente, se adoptó el dispositivo para dar inicio al desfile cívico-militar donde todas las instituciones pasaron frente al palco oficial dando su presente en este nuevo aniversario de su ciudad.
La ceremonia contó además con las presencias del vicegobernador Pedro Braillard Poccard; ministros del Poder Ejecutivo; legisladores; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; el viceintendente Germán Acosta y concejales. También participaron intendentes de localidades vecinas, docentes, alumnos y vecinos de la comunidad de Concepción del Yaguareté Corá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario