FALLECIMIENTO

SANCHEZ, MARTA SUSUNA q.e.p.d.
Falleció el 29 de Abril del 2026 a los 44 años de edad.
Su Esposo: INFRAN, ELIO
Sus Hijos: TAMARA, WANDY , LEILA, KIARA Y THIAGO
Su Madre: TORRES, MARIA
Sus Hermanos: ITATI, LIDIA , MIGUEL, SEBASTIAN Y CRISTIAN
Familiares, y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 29 de Abril a las 18::00 Sala "B" Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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