Goya: tras inversión superior a $6.920 millones, la Provincia inaugura la nueva Costanera
El gobernador Juan Pablo Valdés inaugurará las obras de remodelación y puesta en valor de la nueva costanera y Plaza Italia en Goya, este martes 28 de abril, a las 20. La actividad por parte del Gobierno de Corrientes, se concretará en el marco de la Fiesta Nacional del Surubí 2026.
Con inversión superior a los $6.920 millones, y esfuerzo provincial, se avanzó con las obras a orillas del río Paraná concretando una verdadera transformación urbana en aquella ciudad.
La nueva costanera constituye el corazón del proyecto de mejora: Remodelación y Puesta en Valor del Paseo Costero y Plaza Italia.
Como verdadero balcón al río, la nueva costanera consiste en una estructura cercana a los 500 metros diseñada en dos niveles: un paseo superior para caminatas panorámicas y una merma inferior que permite un contacto más cercano con el entorno.
Ambos niveles están conectados por una imponente grada de cinco escalones, tres escalinatas de acceso estratégico y tres rampas que garantizan la accesibilidad universal.
Integrada a la costanera está la Plaza Italia, que se se perfila como el lugar favorito de los más chicos. Cuenta con juegos infantiles sobre un moderno piso de caucho (plaza blanda), diseñado para amortiguar impactos y permitir un juego seguro.
En cuanto a servicios, la obra incluye un núcleo sanitario completo con baños diferenciados para hombres, mujeres, niños y un sector adaptado para personas con discapacidad, asegurando comodidad para todos los visitantes.
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