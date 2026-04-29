Con una inversión millonaria, Juan Pablo Valdés inauguró la nueva Costanera de Goya
El gobierno provincial destinó 26 mil millones de pesos para reconstruir y ampliar el frente costero de Goya, 500 metros de nueva costanera, defensa ribereña y espacios recreativos y gastronómicos. La obra, inaugurada por el gobernador Juan Pablo Valdés se da en el marco de la 49° Fiesta Nacional del Surubí.
El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró este martes por la noche la nueva costanera de Goya y la renovada Plaza Italia, en una obra que combina recuperación urbana, defensa costera e infraestructura turística. El acto lo realizó junto al intendente Mariano Hormaechea, en el marco de la 49° Fiesta Nacional del Surubí.
La intervención tiene su origen en el derrumbe de un sector del paseo costero en 2022, durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Valdés, hoy senador. Lo que comenzó como una reconstrucción puntual derivó en un proyecto de mayor escala: cerca de 500 metros de nueva costanera desarrollada en dos niveles, con vistas panorámicas al Paraná en el superior y acceso al entorno natural en el inferior. Ambos sectores se integran mediante terrazas, graderías, escalinatas y rampas de accesibilidad universal.
La obra incluyó además más de 460 metros de defensa costera en hormigón armado, desagües pluviales, nueva iluminación, espacios parquizados, mobiliario urbano, juegos infantiles y sanitarios públicos adaptados. El frente costero renovado contempla la instalación de propuestas gastronómicas, comerciales y recreativas.
La inversión total del Estado provincial alcanzó los 26 mil millones de pesos.
El gobernador Juan Pablo Valdés expresó su felicidad de "poder ser parte de esta nueva historia que comienza a partir de esta noche, con esta reinauguración de la Costanera, este espacio tan lindo que tienen y que será parte de la vida de todos ustedes". Vinculado sentimentalmente con la ciudad desde hace más de dos décadas, señaló: "Hoy me toca venir por primera vez como Gobernador a la ciudad de Goya, nuevamente a ese punto, así que siento por este lugar mi segunda casa, me tratan muy bien." Respecto a los alcances de lo ejecutado, destacó que "eso habla de la decisión del entonces gobernador Gustavo Valdés" y anticipó que el siguiente paso será trabajar con Hormaechea en "la prolongación de esta gran obra y seguir extendiendo la costanera de Goya".
El senador Gustavo Valdés recordó que la caída de la costanera ocurrió en una zona clave para la Fiesta del Surubí y que, ante esa situación, el gobierno provincial "tomó la decisión de rescatar la hermosa Costanera de Goya". El intendente Hormaechea agradeció tanto al exgobernador por impulsar la obra como al actual mandatario por darle continuidad y llevarla a término.
Al respecto el vecino Ricardo Sánchez, agradeció las obras y agradeció por las obras y por la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, y del senador Gustavo Valdés.
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