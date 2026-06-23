23 de junio de 2026

EDICTO “CABRAL Juan de Mata y MAIDANA Angela Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25

El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Pellegrini y V. Mendieta de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,  teléfono 3775-427904, en las actuaciones “CABRAL Juan de Mata y MAIDANA Angela Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra ANGELA PAULINA MAIDANA, MI. Nº 5.286.224, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto  con el título que invocan, en la causa: “CABRAL Juan de Mata y MAIDANA Angela Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la  providencia  2815 de fecha 17 de junio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “… publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCYC, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso para que comparezcan dentro del los treinta (30) días contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan  ”.-

Monte Caseros, Ctes., 22 de Junio de 2026.



                                                     Firmado digitalmente por

                                                                     VALLEJOS NAOMI ROSA

                                                                     Secretaria

                                                                     Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                                                     Monte Caseros - Ctes.

                                                                     Fecha: 2026 - 06 - 22

                                                                      Hora:  11:48:14

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