EDICTO “CABRAL Juan de Mata y MAIDANA Angela Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25

El juzgado Civil, Comercial y Laboral a
cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Pellegrini y V.
Mendieta de la ciudad de Monte Caseros,
correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las
actuaciones “CABRAL
Juan de Mata y MAIDANA Angela Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren
con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra ANGELA
PAULINA MAIDANA, MI. Nº 5.286.224, para que
dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado
abierto con el título que invocan, en la
causa: “CABRAL Juan de Mata y MAIDANA Angela
Paulina s/ SUCESORIOS”, Expte. Nº MXP 14662/25 en
trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N° 2815 de fecha 17 de junio de
2026, la cual en su parte pertinente, dice: “… publíquense los
edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCYC, citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se
publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un
diario de amplia circulación en el lugar del proceso para que comparezcan
dentro del los treinta (30) días contados desde la última publicación. Se les
hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que
invocan …”.-
Monte
Caseros, Ctes., 22 de Junio de 2026.
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 06 - 22
Hora: 11:48:14
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