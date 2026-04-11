11 de abril de 2026
EDICTO Expte Nº MXP 15350/26
El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “FRANCESQUINI JOSE FABIANS/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15350/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JOSE FABIAN FRANCESQUINI, M.I. Nº12.235.246, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “FRANCESQUINI JOSE FABIAN S/ SUCESORIO", Expte Nº MXP 15350/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 1119 de fecha 19 de Marzo de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. FRANCESQUINI JOSE FABIAN, D.N.I. Nº 12.235.246 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese.- Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez - Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.- Fdo. Dra. Naomi Rosa Vallejos – Abogada Secretaria- Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros, Ctes.-
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