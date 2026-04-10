CONCEJO DELIBERANTE ORDEN DEL DIA 09 - 04 - 2O26

Izamiento del Pabellón Nacional (Concejal Meza
Emiliano Nicolás).
1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De los Estudiantes de la Carrera de Abogacía “Extensión Monte Caseros”.
·
De Concejales sobre estado del corte del puente sobre Ruta Nº 79
3.
NOTAS del D.E:
·
Sobre Documentación Contable correspondiente a los meses de julio,
agosto y septiembre de 2.025
·
Sobre Documentación Contable correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2.025
·
Sobre Proyecto de Ordenanza: sobre becas universitarias y terciarias.
4.
DESPACHOS DE
COMISIONES:
·
Del Concejo en Comisión: sobre homologar decreto 105/25
·
Del Concejo en Comisión: sobre transferencia de dominio a favor de la
Sra. Valeria Fernández.
·
Del Concejo en Comisión: sobre transferencia de dominio a favor de la
Sra. Claudia Acosta
·
Del Concejo en Comisión: sobre homologar Decreto Nº 110/25.
·
Del Concejo en Comisión: sobre homologar Decreto Nº 14/26.
·
De Hacienda y Legislación: sobre modificación Art. 131º bis de la Ordenanza
Nº 2.706/25
·
Del Concejo en Comisión: sobre Proyecto de Ordenanza relevamiento de
veredas.
5.
PROYECTOS
INGRESADOS:
·
De ordenanza: sobre Programa Municipal de Alarmas vecinales.
·
De Ordenanza: sobre Presupuesto y creación de delegación municipal el
Parada Labougle.
·
De Ordenanza: sobre Plan Integral cierre de Basural a cielo abierto.
·
De Ordenanza: Creación de Cámara Municipal de Turismo.
·
De Resolución: Arreglo del Puente sobre ruta Provincial Nº 79
·
De Resolución: sobre cumplimentar la Ordenanza Nº 309 “Comisiones
Vecinales”.
·
De Ordenanza: sobre derogar la Ordenanza Nº 2581/22
6.
Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Meza Emiliano Nicolas).
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