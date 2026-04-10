10 de abril de 2026

CONCEJO DELIBERANTE ORDEN DEL DIA 09 - 04 - 2O26

CONCEJO DELIBERANTE 
09 - 04 - 2026

Izamiento del Pabellón Nacional (Concejal Meza Emiliano Nicolás).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De los Estudiantes de la Carrera de Abogacía “Extensión Monte Caseros”.

·         De Concejales sobre estado del corte del puente sobre Ruta Nº 79

 

3.    NOTAS del D.E:

·         Sobre Documentación Contable correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2.025

·         Sobre Documentación Contable correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.025

·         Sobre Proyecto de Ordenanza: sobre becas universitarias y terciarias.

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         Del Concejo en Comisión: sobre homologar decreto 105/25

·         Del Concejo en Comisión: sobre transferencia de dominio a favor de la Sra. Valeria Fernández.

·         Del Concejo en Comisión: sobre transferencia de dominio a favor de la Sra. Claudia Acosta

·         Del Concejo en Comisión: sobre homologar Decreto Nº 110/25.

·         Del Concejo en Comisión: sobre homologar Decreto Nº 14/26.

·         De Hacienda y Legislación: sobre modificación Art. 131º bis de la Ordenanza Nº 2.706/25

·         Del Concejo en Comisión: sobre Proyecto de Ordenanza relevamiento de veredas.

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De ordenanza: sobre Programa Municipal de Alarmas vecinales.

·         De Ordenanza: sobre Presupuesto y creación de delegación municipal el Parada Labougle.

·         De Ordenanza: sobre Plan Integral cierre de Basural a cielo abierto.

·         De Ordenanza: Creación de Cámara Municipal de Turismo.

·         De Resolución: Arreglo del Puente sobre ruta Provincial Nº 79

·         De Resolución: sobre cumplimentar la Ordenanza Nº 309 “Comisiones Vecinales”.

·         De Ordenanza: sobre derogar la Ordenanza Nº 2581/22

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Meza Emiliano Nicolas).


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