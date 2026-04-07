Monte Caseros, quiero contarles a ustedes que van siguiendo, compartiendo, sumandose y colaborando con nuestra campaña de #maleamexico que ya logramos pagar el TOTAL DEL TRATAMIENTO para Male con la ayuda y colaboración de todos ustedes, y con la ayuda del municipio local, agradecidos con el SR. Intendente Juan Carlos Alvarez
Y a su secretaria por su predisposición y amabilidad Yesi
Hoy lunes 6 de Abril estamos a 22 DÍAS de viajar a México.
Aún nos falta cubrir la estadía gente que son casi 3 millones de pesos. Estamos contrarreloj haciendo todo lo que podemos para llegar. Está campaña fue de mucho esfuerzo de mucha lucha como para rendirse ahora. RENDIRSE NUNCA ES UNA OPCIÓN, por qué Male se lo merece!
Solo me queda ofrecerles a todos ustedes los que puedan colaborar, tenemos ya a la venta bingos $4000 c/u (cada unos contiene 5 sorteos) o 3 bingos (5 cartones cada uno, lo que hace a un total de 15 cartoncitos por $10.000)
También tenemos numeritos de rifa de la moto que sortea el día 24/04. $10.000
Pueden pedirme al 3775-470061
Estamos muy agradecidos con todos por acompañarnos siempre
COMPARTAN POR FAVOR
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