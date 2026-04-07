Hoy, 6 de abril, nuestro corazón late más fuerte…
porque celebramos siete años de este sueño hecho realidad, siete años caminando junto a nuestra querida comunidad.
Siete años de manos que no se cansan, de corazones que no se rinden, de abrazos que, aunque a veces invisibles, llegan profundo. Siete años acompañando, escuchando, sosteniendo… siete años sembrando amor en cada peluca confeccionada.
Cada hebra de cabello que pasa por nuestras manos lleva una historia, una esperanza, una caricia. No son solo pelucas… son miradas que vuelven a brillar, son sonrisas que renacen, son fuerzas que se reconstruyen en los momentos más difíciles.
Nos mueve la empatía, nos guía el amor, nos sostiene el compromiso. Y año tras año seguimos aprendiendo, creciendo, perfeccionándonos… porque sabemos que del otro lado hay alguien que necesita sentirse contenida, acompañada, hermosa, fuerte.
Gracias… gracias de corazón a cada persona que creyó en este proyecto cuando era solo un anhelo.
Gracias a nuestros socios, que con su apoyo constante nos ayudan a seguir de pie.
Gracias a quienes donan su cabello, entregando una parte de sí para transformar la vida de otro.
Gracias a nuestras queridas peluqueras solidarias, que con sus manos y su vocación hacen posible este acto de amor.
Gracias a toda la comunidad, por abrazarnos desde el primer día y caminar siempre a nuestro lado.
Y un GRACIAS inmenso, profundo, eterno… a nuestras voluntarias.
Almas generosas, manos incansables, corazones enormes.
Ustedes son el motor, la esencia y la luz de todo esto.
Ustedes hacen magia… y esa magia se convierte en esperanza.
Hoy celebramos mucho más que un aniversario…
celebramos el amor en acción, la solidaridad que une, y la certeza de que juntos podemos transformar realidades.
Feliz cumpleaños, querida familia de Dona Cabello Monte Caseros.
Que este camino siga lleno de amor, de abrazos y de sueños cumplidos.
