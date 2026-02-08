LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

MIERCOLES 11/02/2026 CANCHA S.W. ROBINSON
PRIMERA DIVISION21:30 HS: ROBINSON VS VILLA FEDULLO
23:30 HS: SAN LORENZO VS AT. LIBERTAD
JUEVES 12/02/2026 CANCHA S. W. ROBINSON
PRIMERA DIVISION
21:30 HS: JUAN PUJOL VS JUVENTUD
23:30 HS: PROGRESISTAS VS FLORIDA
INVITA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN Y AUSPICIA SECRETARIA DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
