8 de febrero de 2026

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

 MIERCOLES 11/02/2026 CANCHA S.W. ROBINSON

PRIMERA DIVISION

21:30 HS: ROBINSON VS VILLA FEDULLO
23:30 HS: SAN LORENZO VS AT. LIBERTAD



JUEVES 12/02/2026 CANCHA S. W. ROBINSON
PRIMERA DIVISION
21:30 HS: JUAN PUJOL VS JUVENTUD
23:30 HS: PROGRESISTAS VS FLORIDA

INVITA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN Y AUSPICIA SECRETARIA DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
