La ministra Ana Miño inicia una gestión enfocada en la proximidad y el diálogo
La ministra de Educación de Corrientes Ana Miño visitó el viernes 6 de febrero, las localidades de Monte Caseros y Paso de los Libres donde se reunió con los intendentes Juan Carlos Álvarez y Agustín Faraldo, también con directivos y representantes de instituciones educativas de ambas ciudades. Estos encuentros fueron los primeros del año, y marcan una línea de gestión enfocada en la proximidad y el diálogo.
“El gobernador Juan Pablo Valdés nos impulsa a estar cerca, a recorrer la provincia y escuchar a los actores de la Educación”, contó la funcionaria que el viernes estuvo en Monte Caseros y Paso de los Libres donde se reunió con directivos y docentes de instituciones educativas de la zona. Fueron espacios de escucha e intercambio de ideas y contaron con la participación de los intendentes Álvarez y Faraldo respectivamente, “agradezco la presencia de los intendentes y vamos a trabajar con ellos de manera articulada”, confirmó.
La Ministra destacó además la buena predisposición de los presentes que hicieron planteos y sugerencias, “vamos a trabajar en equipo para lograr lo mejor para la educación de la provincia” aseguró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario