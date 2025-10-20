El gobernador Valdés saludó a todas las madres correntinas en su día
A través de sus redes sociales (gustavovaldesok), el gobernador de Corrientes envió un mensaje en alusión al Día de la Madre, el cual se celebra este domingo en la República argentina.
“A todas las madres correntinas, gracias por su amor, su fortaleza y por ser el corazón de cada familia”, expresó Valdés.
Al momento de la publicación, el mandatario estuvo acompañado de su señora madre, a quien dedicó: “En este Día, mi cariño y gratitud a mi mamá, Juanita, que siempre fue mi ejemplo y mi guía.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario