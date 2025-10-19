El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo, Zamudio, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones: "FERNANDEZ NARCISA ISABEL Y RIQUELME PEDRO RAMON S/ SUCESORIOS". MXP 13504/23, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de doña NARCISA ISABEL FERNÁNDEZ, M.I. N° 9.975.665 y PEDRO RAMÓN RIQUELME, M.I. N° 5.700.921, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "FERNANDEZ NARCISA ISABEL Y RIQUELME PEDRO RAMON S/ SUCESORIOS". MXP 13504/23, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N°3222 de fecha 02 de julio de 2025.- la cual, en su parte pertinente, dice:(…) Estando debidamente acreditados los fallecimientos de doña NARCISA ISABEL FERNÁNDEZ, M.I. N° 9.975.665 y PEDRO RAMÓN RIQUELME, M.I. N° 5.700.921, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. (...) Notif. – Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez Civil Com. y Laboral- Monte Caseros- Ctes.-
Monte Caseros, Corrientes, 14 de octubre de 2025.
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Corrientes
No hay comentarios:
Publicar un comentario