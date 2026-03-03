CONVOCATORIA
El Club Atlético San Lorenzo, convoca a todos sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 05 de Abril de 2026, a las 09,00 hs., en su Sede Social sito en calle La Rioja N° 1153 de la ciudad de Monte Caseros, Ctes.-
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de Asamblea anterior.-
2) Lectura y aprobación del
Balance y Memoria año 2024 y 2025.
2) Renovación de los miembros de
la Comisión Directiva.-
3) Elección de dos socios para fiscalizar el desarrollo de la asamblea.
4) Elección de dos socios para
firmar el acta de asamblea.
