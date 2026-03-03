3 de marzo de 2026

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

El Club Atlético San Lorenzo, convoca a todos sus socios a  la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 05 de Abril de  2026, a las 09,00  hs., en su Sede Social sito en calle La Rioja N° 1153 de la ciudad de Monte Caseros, Ctes.-

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta de Asamblea anterior.-

2)  Lectura y aprobación del Balance y Memoria año 2024 y 2025.

2) Renovación  de los miembros de la Comisión Directiva.-

3) Elección de dos socios para fiscalizar el desarrollo de la asamblea.

4) Elección  de dos socios para firmar el acta de asamblea.

Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)